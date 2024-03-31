شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة لندن كلاسيك للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت الثلاثي المصري، نوران جوهر، هانيا الحمامي ومصطفى عسل إلى الدور نصف النهائي ببطولة لندن كلاسيك للاسكواش، والتي تقام ببريطانيا خلال الفترة بين 27 مارس الجاري وحتى الأول من أبريل المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 109 آلاف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في ربع النهائي كالتالي:

فوز نوران جوهر على الانجليزية سارة جان بيري في ربع النهائي بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-2.

هزيمة نور الشربيني أمام سيفا سينجاري سوبرامنيام بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-9.

فوز هانيا الحمامي على فيروز أبو الخير بنتيجة 2-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-8, 11-4.

فوز مصطفى عسل على مواطنه علي أبو العينين بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-4.

هزيمة كريم عبد الجواد أمام ديكلان جيمس بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 14-12.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية لـ12 لاعباً ولاعبة، بواقع 6 لاعبين في منافسات الرجال هم: فارس الدسوقي، كريم الحمامي، محمد الشربيني، مصطفى عسل، كريم عبد الجواد، وعلي أبو العينين.

و6 لاعبات في منافسات السيدات هن: نور الشربيني، نوران جوهر، فيروز أبو الخير، هانيا الحمامي، مريم متولي، وملك خفاجي.