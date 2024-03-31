أونانا : متمسكين بأمال التأهل لدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى الكاميروني اندرية اونانا حارس مرمى فريق مانشيستر يونايتد الأنجليزي اسفه لاهدار فريقه نقطتين ثمينتين في صراع التأهل لدوري أبطال أوربا بعد تعادله بهدف لكل فريق مع برينتفورد مساء السبت ضمن مباريات الدوري الأنجليزي.

وكان ملعب برينتفورد قد شهد دراما كروية حقيقية بعدما نجح مهاجم الشياطين الحمر ماسون ماونت في احراج هدف التقدم في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع الا ان بعدها بثلاث دقائق نجح كريستوفر اجير في ترجمة عرضية هداف برينتفورد توناي ليسحل هدف التعادل المستحق لاصحاب الأرض والجمهور.

نتيجة المباراة وضعت مانشيستر يونايتد سادسا على جدول الترتيب بفارق ١١ نقطة عن استون فيلا صاحب المركز الرابع وثمان نقاط عن توتنهام صاحب المركز الخامس وهو ما يضع احلام التأهل لدوري أبطال أوربا في الموسم المقبل في مهب الرياح .

وقال اونانا في تصريحات حول المباراة : بالقطع أشعر بالحزن لأننا مانشيستر يونايتد . ايا كان المناقس وايا كان الملعب لا بديل أمامنا سوى تحقيق الفوز .

وعن أدائه في المباراة قال اونانا : لا يهمني كثيرا اشادة الكثيرين بي عقب المباراة المهم تحقيق الفوز في واحدة من المباريات الهامة لذلك فالتعادل جاء قاتلا بالنسبة لنا .

وأضاف الحارس الكاميروني : لا شك أن مهمتنا في التأهل لدوري أبطال أوروبا باتت اكثر تعقيدات لكن هناك اصرار على الاستمرار في المنافسة حتى آخر رمق . فريقنا يستحق التواجد في دوري الأبطال ونسعى لتحقيق الهدف . علينا التماسك سويا و الاستمرار في الكفاح بروح الفريق حتى نتمكن في النهاية من الوصول إلى أحد المراكز الاربعة الاولى

يذكر ان اونانا كان أحد نجوم المباراة ونجح في التصدي لعشرة تسديدات من أصل ٢١ تسديدة سددها لاعبو برينتفورد طوال المباراة