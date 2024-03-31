شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: تلقينا خطاباً من لجنة المنشطات بإيجابية عينة رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏‎كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن لجنة المنشطات قامت بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم تفيد بايجابية عينة رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز.

‏‎وقال جمال علام، فى خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 ، "سوف يتم أخذ عينة أخرى للاعب رمضان صبحى للتأكيد من تناول المنشّطات أم لا، وقبل توقيع الإيقاف عليه".

من ناحية أخرى، تعطلت مفاوضات إدارة نادي بيراميدز مع رمضان صبحي والمتعلقة بتمديد تعاقده ليستمر في النادي السماوي لمدة 4 سنوات مقبلة تبداً من الموسم الجديد.

وتعطلت مفاوضات التمديد من جانب رمضان صبحي، بعدما كان علي بعد خطوة من التمديد والتوصل لاتفاق مع الادارة حول كافة تفاصيل العقد الجديد، ومن ضمنها بند احقية اللاعب في الاحتراف الخارجي.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن رمضان صبحي عطّل المفاوضات والسبب "الزمالك" بعدما تلقي اللاعب اتصالات من بعض المسئولين في النادى الأبيض يطالبوه بعدم التسرع في التجديد علي امل ضمه في نهاية الموسم.