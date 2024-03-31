شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر الليلة فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدٍ جديدٍ يدخله الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اليوم الأحد، حينما يلتقى مع مودرن فيوتشر فى ذهاب ربع نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى المباراة التي تقام باستاد السلام. نرصد فى السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بالكونفدرالية الأفريقية الليلة..

س: ما موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية الليلة؟

ج: تقام مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام.

س: ماذا قدم الزمالك فى الكونفدرالية هذا الموسم قبل مواجهة فيوتشر؟

ج: تأهل الزمالك إلى ربع النهائي، بعدما تصدر الفريق الأبيض مجموعته برصيد 16 نقطة، حصدها أبناء ميت عقبة عقب الفوز في 5 مباريات والتعادل في لقاء وحيد، ولم يتذوق الزمالك طعم الهزيمة خلال دور المجموعات.

س: ماذا عن مشوار فيوتشر هذا الموسم بالكونفدرالية ؟

ج: تأهل فيوتشر إلى ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في لقاء.

س: كم لاعبا يغيب عن الزمالك أمام فيوتشر؟

ج:يغيب عن الزمالك أمام فيوتشر كل من عبد الله السعيد وناصر ماهرو سيف جعفر لعدم القيد الأفريقى، بينما يغيب محمود علاء و سيد نيمار، ومحمد عاطف لأسباب فنية، وفيما يخص الاصابات فيتغيب كلا من محمود حمدى الونش، محمد عبد الشافى، إبراهيما نداى ومحمد أشرف روقا للاصابة، بالاضافة إلى ترافيس موتيابا.

س: من يدير مباراة الزمالك وفيوتشر تحكيميا؟

ج: قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" تعيين طاقم تحكيم مغربي بقيادة الحكم الدولي جلال جيد، لقيادة المباراة على أن يقود الجزائري مصطفى غربال مباراة العودة التي تجمع الفريقين في السابع من أبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي.

س: ما غيابات مودرن فيوتشر عن مباراة الزمالك؟

ج: يعاني فيوتشر من عدد من الغيابات التي ضربت صفوف الفريق، وفي مقدمتها، مروان محسن والذي يعاني من قطع في أربطة الركبة، بالإضافة إلى أحمد رفعت صانع الألعاب بعد الأزمة الصحية التي مر بها خلال مشاركته بالدوري.