شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال، برئاسة محمد جلود، على منح مصر حق تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين تحت 20 سنة 2026 .

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي اليوم خلال إقامة بطولة العالم للكبار التي تستضيفها تايلاند حاليا.

من جانبه كشف محمد عبد المقصود، رئيس اتحاد رفع الأثقال وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، عن تقدم مصر بطلب تنظيم بطولة العالم للشباب تحت 20 سنة المقرر إقامتها 2026، وأشار إلي أن الاتحاد رفع الأثقال بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي فى إعداد ملف استثنائي وقوي يعكس قيمة مصر والبنية التحتية المتطورة التي أصبحت تجذب البطولات العالمية بعد التطور الكبير في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأوضح عبد المقصود أن الملف المصري نال إشادة رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال محمد جلود و أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الذين أكدوا علي عشقهم لمصر ووافقوا رغم وجود منافسة شرسة من دول طلبت استضافة بطولة العالم مثل النرويج والأرجنتين وبيرو وفنزويلا ..

وأوضح رئيس الاتحاد المصري أن مؤخرا مصر استضافت نسخة استثنائية من بطولات إفريقيا للكبار بالإسماعيلية ابهرت المتابعين ونالت إشادة رئيس الاتحاد الافريقي خالد مهلهل وباقي الدولي وهو ما منحنا الثقة لاستضافة بطولة العالم للناشئين تحت 20 سنة 2026 .