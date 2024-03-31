شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات نارية اليوم فى نصف نهائى دورة المتحدة الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت دورة المتحدة الرمضانية للدور نصف النهائى، حيث تقام اليوم مباراتا المربع الذهبي وأبرزها مباراة الحياة حامل لقب النسخة الأولى فى مواجهة فريق الشركة المتحدة فى افتتاح مباريات اليوم.



وستكون مواعيد مباريات اليوم كالتالي..

9:00 | الشركة المتحدة × قناة الحياة

10:00 | القناة الأولى × راديو أون



وتأهلت الشركة المتحدة على حساب الخليج 365 بركلات الترجيح في ربع النهائي، بينما وصل فريق قناة الحياة إلى نصف النهائى بفوزه على قناة دي إم سي بركلات الترجيح أيضًا.

كما تغلب فريق القناة الأولى على أون تايم سبورتس بنتيجة 3-0، وفاز راديو أون على الوطن بنتيجة 5-1.

وكان الخليج 365 قد حقق فوزين في البطولة على الأول على حساب المتحدة للرياضة بنتيجة 2-0، وسجل ثنائية الفريق أحمد عصام وعمر أنور، وفي المباراة الثانية تخطى سيتي كلوب بركلات الترجيح، قبل أن يخسر في ربع النهائي أمام الشركة المتحدة.

وجاءت قائمة فريق الخليج 365 في البطولة كالتالي..

وليد ماهر - محمد رشاد - محمد عادل - أحمد عصام - إسلام مسعود - أيمن عادل - حازم عبد الصمد - عمر أنور - سعيد حامد - إسلام ناجي

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