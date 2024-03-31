شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 مشجع فى نهائى دورى رجال وسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسن عابد، المديرالتنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة، عن الاستقرار على حضور 2000 مشجع فى نهائي دورى الرجال والسيدات للموسم المحلى 2023 / 2024 المحدد له الأسبوع المقبل على صالة حسن مصطفى.

وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، موعد مواجهات النهائي لدوري رجال وسيدات الكرة الطائرة للموسم 2023 - 2024 والذي سيقام بنظام "بلاى أوف".

ومن المقرر أن يقام نهائي السيدات أيام 2 و4 و6 من أبريل، بينما يقام نهائي الرجال أيام 3 و 5 و7 أبريل على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان فريق سيدات الأهلي والزمالك قد حجز مكانه في نهائي دوري سيدات الطائرة، و مثلهما الأهلى و الزمالك على صعيد الرجال.

وتمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على نظيره سموحة فى مجموع المواجهتين بنصف النهائى على مدار الجمعة السبت ، بينما فاز الأهلى على سبورتنج.