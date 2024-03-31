شكرا لقرائتكم خبر عن ‏‎رئيس اتحاد الكرة: تجربة فيتوريا ليست فاشلة وأرفض عودة كيروش للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن البرازيلى ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي مرشح لتدريب منتخب 2005 عقب الانتهاء من أولمبياد باريس المقبلة.

‏‎وأضاف علام، فى تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم على موجات 93.7 ، "هناك بعض المدربين المحليين سوف يخضعون لفترة معايشة خارجيا، وعلى رأسهم محمد شوقى وسيد معوض وسيتم ترشيحهم من قبل المدير الفنى للاتحاد".

‏‎وتابع رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، "لم نقم بتسليم حازم إمام عضو مجلس الإدارة للإعلام فى أزمة المدرب البرتغالى روى فيتوريا الأخيرة، وكان هناك بعض الأشخاص بمجلس الإدارة ترفض المدرب الأجنبى".

‏‎وأوضح جمال علام أن "المدرب البرتغالى كيروش اعتذار عن عدم الاستمرار مع منتخب مصر ولا يوجد شخص عامله بشكل غير جيد، ولكن جمعتنى جلسة معه بمقر إقامته لتجديد الثقة وطلبنى بالانتظار للعودة إلى بلاده بسبب مرض والده، وبعد ذلك أرسل رسالة بالاعتذار فقط".



‏‎وأكمل علام، "أنا شخصيا رافض فكرة تغيير المدربين وعدم منحهم الفرصة الكاملة لإثبات قدراتهم، والبرتغالى روى فيتوريا لم يقم بتجربة فاشلة ولكن النتائج السلبية فى الأمم الأفريقية سبب رحيلة".

‏‎وواصل، "أمنح تقيم 8 من 10 للثنائى حازم إمام ومحمد بركات أعضاء مجلس الادارة للاتحاد المصرى لكرة القدم فى الأداء الإدارى الفترة الماضية وأنا مشرف على جميع المنتخبات واى شى داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم ".

‏‎واستطرد، "الجبلاية لم تتدخل فى عمل رابطة الأندية المصرية المحترفة ولكن العكس هناك من يتكلم فى الإعلام عن التدخل فى عمل الاتحاد المصرى لكرة القدم ولم اطلب من أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة التفاوض مع كيروش حيث ارفض عودة المدرب البرتغالى مرة اخرى بسبب الهجوم على الجبلاية واللاعب المصرى ".

‏‎وأضاف جمال علام، "أحمد دياب طلب منى التفاوض مع المدرب الفرنسى رينارد لتولى القيادة الفنية لمنتخب مصر ورحبت بالأمر".