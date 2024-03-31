شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد نجم الزمالك السابق يتلقى العزاء فى والده بالمنيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عزاء والده فى السرادق المقام بالقرية بعد تشييع جنازة والده، بحضور المئات من أهالي قريته قرية بنى صامت شرق النيل التابعة لمركز بنى مزار شمال المنيا، من مسقط رأسه بمركز بنى مزار فى محافظة المنيا.

وكان توفى والد نجم الزمالك الأسبق، طارق السيد، مساء أمس السبت، بعد صراع مع المرض، خلال الفترة الماضية.

ونشر أسامة حسن لاعب الزمالك الأسبق، عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "البقاء لله انتقل إلى رحمة الله والد كابتن طارق السيد.

وانتشرت برقيات العزاء والنعى علي جروبات محافظة المنيا، ناعيين ابن بلدهم اللاعب طارق السيد وجاءت منشورات النعى: إنا لله وإنا اليه راجعون، توفي الي رحمة الله تعالى المرحوم الحاج سيد عبد الحميد والد كلا من الكابتن طارق السيد وشريف سيد والكابتن عبد الحميد سيد عبد الحميد، تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وسبحان الحي الذي لا يموت وانا لله وانا اليه راجعون.



طارق السيد يتلقى العزاء فى والده (1)



طارق السيد يتلقى العزاء فى والده (2)



طارق السيد يتلقى العزاء فى والده (3)



طارق السيد يتلقى العزاء فى والده (4)



طارق السيد يتلقى العزاء فى والده (5)



طارق السيد يتلقى العزاء فى والده (7)



طارق السيد يتلقى العزاء فى والده (9)



طارق السيد يتلقى العزاء فى والده (10)



طارق السيد يتلقى العزاء فى والده (12)