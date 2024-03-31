شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر كولر فى مباراة سيمبا بموقعة حسم التأهل لنصف نهائى أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤمن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بأن فريقه لم يحسم الصعود لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حتى الآن، رغم فوزه خارج الديار بهدف نظيف ووضع قدم فى الدور قبل النهائي للبطولة الأفريقية، فى رحلة الحفاظ على لقب الأميرة السمراء والتتويج بالنجمة الثانية عشرة فى تاريخه.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأى نتيجة لضمان الصعود لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال مباراة العودة الجمعة المقبل، فى إياب نصف نهائي البطولة الأفريقية، ولكن أى نتيجة سلبية قد تنهي مشواره فى البطولة.

وأكد كولر للاعبي الأهلي عقب مباراة الذهاب مباشرة أن الفريق الأحمر لم يضمن التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال حتى الآن رغم الفوز في موقعة دار السلام، وأن الفريق حسم شوط أول في دار السلام ولديه شوط ثاني في القاهرة وعليه أن يقدم مستوى كبير ويكون اللاعبين في كامل تركيزهم.

وطالب كولر لاعبي الأهلي بضرورة اللعب بنفس الروح التي كانوا عليها في مباراة الذهاب وأن يلتزموا بالتعليمات الفنية والانتشار الجيد داخل الملعب وانتهاز كل الفرص التي تتاح للاعبين أمام مرمى سيمبا، من أجل تأكيد الصعود إلى النهائي وتصعيب المهمة على الفريق التنزاني.

وينوي كولر إجراء تعديل على خطة اللعب بأن يكون الأهلي هو ردة الفعل وهو المسيطر والمستحوذ على مجريات المباراة على عكس ما حدث في مباراة الذهاب، وأن يجري بعض التعديلات التي تسمح للأهلي بالتحكم في رتم المباراة وجعل الأفضلية لفريقه.

ومنح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 48 ساعة يومي السبت والأحد قبل استئناف التدريبات الجماعية الاثنين، من أجل منح اللاعبين قسطا من الراحة خاصة اللاعبين الدوليين الذين انضموا لبعثة فريقه المتجهة إلى تنزانيا بعد مباراة كرواتيا مباشرة بدون الحصول على راحة سلبية.

ويخطط كولر لتحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في موقعة العودة بعد مشاهدة مباراة الذهاب مرة أخرى، لاسيما أن المنافس يجيد تنفيذ بعض الجل خاصة الاختراق من العمق واجادته للكرات العرضية، وهو ما يرغب أن يركز عليه خلال المحاضرات مع لاعبي الأهلي قبل التحضير لموقعة الجمعة المقبل.