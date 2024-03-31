شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية ملعب.. استاد الجوهرة المشعة منشأة رياضية عالمية على أرض عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ملعب الجوهرة المشعة هو أحد مكونات مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة غرب السعودية، ويقع شمال مطار الملك عبد العزيز الدولي. وتحتوي المدينة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وصالة مدينة الملك عبد الله الرياضية، وصالة ألعاب رياضية، ومسجد مدينة الملك عبد الله الرياضية، وثلاثة ملاعب رديفة، ومواقف سيارات، ويلقب الملعب الرئيسي بـ (الجوهرة المشعّة).

وتعتبر مدينة الملك عبد الله الرياضية إحدى أفضل المنشآت الرياضية في المملكة السعودية والوطن العربي وحتى فى القارة الآسيوية؛ لما تحتويه من مرافق وملاعب رياضية بمعايير عالمية، خاصة ملعب (الجوهرة المشعّة) الذي يتميز بأرضيته ذات العشب الطبيعي من النوعية الرفيعة.

ويحتضن الملعب الكثير من المباريات في المسابقات المحلية على غرار الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى مباريات المنتخبات السعودية في مختلف البطولات.



ويستضيف ملعب الجوهرة مباريات نادي الاتحاد والنادي الأهلي ونادي جدة، إلى جانب مباريات المنتخب السعودي.



تم الإعلان عن بداية مشروع بناء ملعب الجوهرة المشعة عام 2012، وانتهت أشغال البناء فيه بانقضاء شهر أبريل عام 2014، وافتُتِح الملعب في الأول من مايو 2014، وحضر حفل الافتتاح الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وحضره أيضا ولي العهد وقتها، الأمير سلمان بن عبد العزيز، وولي ولي العهد آنذاك، الأمير مقرن بن عبد العزيز، وشهد الافتتاح إقامة نهائي بطولة خادم الحرمين الشريفين بين نادي الأهلي السعودي ونادي الشباب السعودي، وانتهت المباراة بفوز نادي الشباب السعودي (3-0).



ويحتوي مدينة الملك عبد الله الرياضية الرئيسي على مدرجات تتسع لأكثر من 62 ألف متفرج، وتمتاز مقاعد "ملعب الجوهرة" بكونها مرقمة ومقسمة بطريقة احترافية، ويتسع الجزء الأول من المدرجات لـ24 ألف متفرج، والجزء الثاني (المتوسط) للعدد ذاته أيضا، بينما يحتوي الجزء الثالث (الأعلى) على 14 ألف مقعد، بخلاف المنصة والمقصورة.



وتوفر المنصة الذهبية لملعب الجوهرة مزايا خاصة للمتفرجين، ويحتوي الملعب على مئات المقاعد الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم. وتمتد مساحة ملعب الجوهرة على مدى منطقة ضخمة للغاية، تضم الملعب الذي يبلغ طوله 105 أمتار وعرضه 70 مترا.



أول مباراة أقيمت في ملعب الجوهرة كانت بين ناديي الأهلي والشباب، في 1 مايو2014، وأول هدف سُجِّل في الملعب كان من نصيب نادي الشباب، وسجله لاعبه البرازيلي فيرناندو مينيغازو من ركلة جزاء، في 1 مايو 2014.



أول ثلاثية "هاتريك" في الملعب كانت للاعب الأهلي، السوري عمر السومة، في مواجهة نادي هجر بتاريخ 16 أغسطس 2014، وأول فريق فاز على أرضية الملعب كان الشباب، في 1 مايو 2014، وأعلى حضور جماهيري على أرضية الملعب كان في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين النادي الأهلي ونادي الشباب في 1 مايو 2014؛ إذ بلغ عدد المتفرجين 62,241، وأكبر نتيجة سُجِّلت في الملعب كان فوز المنتخب السعودي 7-0 على منتخب تيمور الشرقية، في 3 سبتمبر 2015.