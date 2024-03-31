شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الزمالك يستعيد الاستحواذ أمام مودرن فيوتشر وشيكابالا يهدد مرمى جنش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 30 دقيقة من عمر مباراة مودرن فيوتشر والزمالك التي تجمعهما حاليًا على استاد السلام، بذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، ومازال التعادل السلبى مسيطرًا على اللقاء.

مع بداية المباراة كثف مودرن فيوتشر الضغط على الزمالك، وكاد محمد فاروق يسجل الهدف الأول فى الدقيقة الثالثة بضربة رأس جاءت فى العارضة، وارتدت لمحمد عاطف، بعدها بدأ الزمالك يستعيد تركيزه للسيطرة على مجريات المباراة.

وبعد الربع ساعة الأولى سيطر الزمالك على المباراة واستحوذ بنسبة أكبر من مودرن فيوتشر وبدأ يمثل خطورة على مرمى جنش عن طريق محمود شيكابالا.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى.. حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر، خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي - يوسف أوباما، خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

يتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك خلال مواجهة مودرن فيوتشر كل من محمد صبحي وياسر حمد ومصطفى الزناري وزياد كمال ومحمد شحاتة ومهاب ياسر وأحمد مصطفى "زيزو" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر على النحو التالي: حراسة المرمى: محمود جنش، الدفاع: باسم علي، خالد رضا، علي الفيل، جوناثان نجويم، الوسط: غنام محمد، محمد صادق، علي زعزع، محمد فاروق، الهجوم: أحمد عاطف، وعلي ياسر.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، محمود رزق، محمد نصير ، محمد محمود ، عبد الكبير الوادي ، محمد ربيعة ، هشام عادل ، كجالي درامي ، محمد زعلوك.