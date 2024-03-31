شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يؤازر الفريق من مقصورة استاد السلام فى مواجهة مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على التواجد في مقصورة استاد السلام، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم أمام مودرن فيوتشر في مباراة ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كما حرص عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر، ثلاثي الفريق على حضور اللقاء من ملعب المباراة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى.. حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر، خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي - يوسف أوباما، خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

يتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك خلال مواجهة مودرن فيوتشر كل من محمد صبحي وياسر حمد ومصطفى الزناري وزياد كمال ومحمد شحاتة ومهاب ياسر وأحمد مصطفى "زيزو" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر على النحو التالي: حراسة المرمى: محمود جنش، الدفاع: باسم علي، خالد رضا، علي الفيل، جوناثان نجويم، الوسط: غنام محمد، محمد صادق، علي زعزع، محمد فاروق، الهجوم: أحمد عاطف، وعلي ياسر.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، محمود رزق، محمد نصير ، محمد محمود ، عبد الكبير الوادي ، محمد ربيعة ، هشام عادل ، كجالي درامي ، محمد زعلوك.