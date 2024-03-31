شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى الشوط الأول متعادلا مع مودرن فيوتشر 1 / 1 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتهى الشوط الأول من عمر مباراة مودرن فيوتشر والزمالك التي تجمعهما حاليًا على استاد السلام، بذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بتعادل الفريقين بنتيجة 1 / 1.

مع بداية المباراة كثف مودرن فيوتشر الضغط على الزمالك، وكاد محمد فاروق يسجل الهدف الأول فى الدقيقة الثالثة بضربة رأس جاءت فى العارضة، وارتدت لمحمد عاطف، بعدها بدأ الزمالك يستعيد تركيزه للسيطرة على مجريات المباراة.

وبعد الربع ساعة الأولى سيطر الزمالك على المباراة، واستحوذ بنسبة أكبر من مودرن فيوتشر وبدأ يمثل خطورة على مرمى جنش عن طريق محمود شيكابالا.

ونجح علي ياسر لاعب مودرن فيوتشر فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من صناعة محمد فاروق بالدقيقة 35، وبعدها أجرى جوزيه جوميز التبديل الأول بخروج يوسف أوباما للإصابة ونزول أحمد مصطفى زيزو.

وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، أرسل زيزو كرة من ضربة ركنية، أسكنها حمزة المثلوثى شباك محمود جنش من ضربة رأس متقنة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر، خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي - يوسف أوباما، خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

يتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك خلال مواجهة مودرن فيوتشر كل من محمد صبحي وياسر حمد ومصطفى الزناري وزياد كمال ومحمد شحاتة ومهاب ياسر وأحمد مصطفى "زيزو" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر على النحو التالي: حراسة المرمى: محمود جنش، الدفاع: باسم علي، خالد رضا، علي الفيل، جوناثان نجويم، الوسط: غنام محمد، محمد صادق، علي زعزع، محمد فاروق، الهجوم: أحمد عاطف، وعلي ياسر.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، محمود رزق، محمد نصير ، محمد محمود ، عبد الكبير الوادي ، محمد ربيعة ، هشام عادل ، كجالي درامي ، محمد زعلوك.