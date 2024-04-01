شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يحسم مصير الفلسطيني خالد النبريص من مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، موقف الفلسطيني خالد النبريص مهاجم الدراويش من مباراة سموحة المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من دورى nile.

وعاد خالد النبريص إلى الإسماعيلية بعد التوصل لاتفاق مع مجلس إدارة الإسماعيلى على استكمال عقده، والتنازل عن القضية التي رفعها ضد الدراويش، وهو ما وافق عليه اللاعب.

ووضع إيهاب جلال برنامجا تأهيليا للفلسطينى ليكون جاهزا للمباريات المقبلة، وشارك اللاعب بجدية في التدريبات، ويحسم المدير الفني موقفه من الدخول في قائمة الفريق من عدمه في تدريب اليوم قبل الدخول في معسكر مغلق غدا للمباراة.

خرج على المواني وعبد الرحمن الدح ثنائي فريق الكرة الأول بالإسماعيلي من حسابات الجهاز الفني في مواجهة سموحة، ويعاني الملواني من إجهاد في عضلات البطن بينما تعرض الدح لشد في العضلة الضامة.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر في ترتيب دورى nile برصيد 14 نقطة، من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبل 17 هدفا.