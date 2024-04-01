شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب الأهلى.. الأحمر بطلا لدوري أبطال أفريقيا أمام أورلاندو بايرتس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النادى الأهلى أحد أكثر الأندية العربية شعبيةً من المحيط إلى الخليج، بل إن جماهيريته تصل إلى كل أنحاء القارة الأفريقية، وتخطتها لحدود العالمية أيضًا فى السنوات الأخيرة.

إنجازات الأهلى كبيرة مثل تاريخه الطويل، فعلى الصعيد المحلى هو أكثر الأندية فوزًا بالدورى المصرى فى تاريخ المسابقة الأهم فى بلاد الفراعنة، وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بكأس مصر ودورى أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقى كذلك، بالإضافة لكونه النادى الأكثر تتويجاً ببرونزية كأس العالم للأندية.

وفى سلسلة "ملعب الأهلى" التى يقدمها الخليج 365 طوال أيام شهر رمضان الكريم نستعرض أشهر تتويجات المارد الأحمر بالبطولات.

وفى 10 نوفمبر 2013 ، توج النادى الاهلى بطلا لدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي 2-صفر على ملعب "المقاولون العرب" في الجبل الأخضر فى القاهرة في إياب الدور النهائي .

وبدأ محمد يوسف، المدير الفنى للأهلى وقتها، المباراة بالتشكيلة ذاتها التي خاضت مباراة الذهاب في جوهانسبورج، وضمت شريف اكرامى وشريف عبد الفضيل ووائل جمعة ومحمد نجيب وسيد معوض وأحمد فتحي وحسام عاشور وعبد الله السعيد ومحمد أبو تريكة ووليد سليمان وأحمد عبد الظاهر.

سجل محمد أبو تريكة الهدف الأول للأهلى فى الدقيقة (54) ثم أضاف أحمد عبد الظاهر الهدف الثانى فى الدقيقة (78) من عمر المباراة، وأكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه شريف عبد الفضيل فى الدقيقة 83 لتلقيه الإنذار الثاني.

وكان الفريقان تعادلا 1-1 ذهابا في جوهانسبورج، علما بأنهما التقيا في الدور ربع النهائي (دور المجموعات) وفاز اورلاندو بثلاثية نظيفة ذهابا على ملعب الجونة، وتعادلا سلبا ايابا في جوهانسبورج.