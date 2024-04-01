شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين وقعوا فى فخ المنشطات.. ثلاثي بيراميدز أبرز الضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، عن وصول خطاب رسمي من منظمة المنشطات بإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب بيراميدز، بعدما تم إجراء كشف المنشطات عليه في إحدى مباريات الدوري المصري. وقال علام فى تصريحات إذاعية، سيتم أخذ عينة أخرى للاعب رمضان صبحى للتأكيد من تناول المنشّطات أم لا، وقبل توقيع الإيقاف عليه.



واقعة ثبوت إيجابية عينة رمضان صبحي تعيد للأذهان حالات اللاعبين المصريين الذين تناولوا للمنشطات المحظورة عالميًا، وجاءت نتيجة الكشف عليهم إيجابية.

شريف إكرامي

وقعت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عقوبة على شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز في فبراير 2023 بالإيقاف لمدة شهرين، بعدما جاءت عينته إيجابية عقب خضوعه للكشف في مباراة فريقه أمام الجيش الملكي المغربي التي أقيمت يوم 12 فبراير في الكونفدرالية الأفريقية، وقام شريف إكرامي بالرد في جلسة استماع تابعة للجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وقررت إيقاف شريف إكرامي على خلفية اتهامه بالمنشطات لمدة شهرين تنتهي بتاريخ 28 مايو 2023، حيث اعتبرت لجنة الانضباط أن ما قدمه إكرامي فى جلسة الاستماع يبرئ اللاعب، حيث إنه لم يتعمد الحصول على مواد منشطة، وأن طبيب النادى على علم بحصول اللاعب على دواء لإزالة الدهون.

حسام غالي



واجه حسام غالي، قائد الأهلي السابق، أزمة إيجابية عينته من تناول المنشطات عندما كان لاعباً فى صفوف النصر السعودي، قبل تبرئته بعدها مباشرة، بعدما تظلم اللاعب على قرار تناوله للمنشطات، وخضع لفحص طبي جديد فى ألمانيا على حسابه الشخصي، ليثبت بعدها عدم تناوله أى من أنواع المنشطات، وذلك بعد معاناة طويلة استمرت لعدة أشهر، وتسبب حسام غالي فى إغلاق المعمل الذى أدانه بماليزيا فى البداية ومن ثم قررت المنظمة الدولية عدم التعامل معه بسبب مخالفته للمعايير الدولية فى 17 عينة.

إبراهيم حسن



قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فى 8 ديسمبر 2020 إيقاف إبراهيم حسن لاعب بيراميدز آنذاك والبنك الأهلي حالياً لمدة عامين من ممارسة لعبة كرة القدم، وذلك بعدما تم إثبات تناوله المنشطات، حيث تعود الواقعة إلى تعرض إبراهيم حسن لنزلة برد وحصل على علاج دون الرجوع لطبيب وبعدها خضع لكشف المنشطات فور نهاية مباراة بيراميدز وحوريا كوناكري الغيني فى نصف نهائي كأس الكونفدرالية، وأثبت إيجابية عينته، ليقرر كاف إيقافه لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ لـ22 شهرًا منها، شرط ألا يتناول هذه المواد طوال تلك المدة.

محمد هلال

في يوليو 2023، تسلم نادي البنك الأهلي خطابا من منظمة مكافحة المنشطات المصرية يفيد بإيقاف محمد هلال لاعب وسط الفريق لمدة 6 أشهر بسبب إيجابية عينته، وكانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات كشفت ثبوت عينة إيجابية لأحد لاعبي الدوري الممتاز في فبراير الماضي دون الكشف عن هوية اللاعب، بعدما خضع اللاعب لإجراء عينة ثانية فيما بعد.

كريم بامبو



أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في بيان رسمي توقيع عقوبة الإيقاف على كريم بامبو لمدة 4 أشهر في نوفمبر 2021 ، بسبب تناوله بعض المنشطات وبالتحديد مادة سيبوترامين، وهي مادة منبهة محددة طبقا لقائمة المحظورات 2021 وتعتبر محظورة داخل البطولة فقط.

عمرو سماكة



جاءت عينة عمرو سماكة لاعب الأهلي الأسبق إيجابية في عام 2006 وبالتحديد بعدما خضع لكشف المنشطات في مباراة فريقه أمام شبيبة القبائل الجزائري في مباراة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي، وتم توقيع عقوبة عليه من قبل الكاف بمبلغ 10 آلاف دولار، وبعدها قام الأهلي بالاستغناء عنه.