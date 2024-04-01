شكرا لقرائتكم خبر عن نوستاليجا النجوم ..فايزة حيدر: شخصية عم شكشك تذكرنى بشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستاليجا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

نجمنا اليوم في نوستاليجا النجوم هى فايزة حيدر، المدير الفني لفريق الكرة النسائية بفيوتشر، وأول مدربة معتمدة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

قالت فايزة حيدر، إن الشخصية الكرتونية التى تحبها هى شخصية "عم شكشك" أحد أفراد مسلسل بوجى وطمطم الذى كان يذاع خلال السنوات الماضية.

وأضافت مدربة منتخب النسائية أن شخصية شكشك مرحة وكانت تضحكها كثيرا.