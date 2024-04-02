شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: نملك عرضا مجزيا لإقامة مباراتى القمة بالسعودية.. ويديرهما حكام مصريون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أن الفترة الأخيرة شهدت حراكا كبيرا في الرياضة المصرية وكرة القدم، وبطولة كأس عاصمة مصر ظهرت بشكل أبهر الجميع، ومن قبلها إقامة نهائي كأس مصر في السعودية بشكل يليق بسمعة الكرة المصرية، ولدينا علاقات تاريخية مع الأشقاء في الإمارات والسعودية، ونحن ليس أول من يطبق فكرة لعب مباريات آخر الأرض.

وقال دياب، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "هناك عرض لاستضافة مباراتين من دوري نايل بين الأهلي والزمالك في المملكة السعودية وما زلنا نتفاوض على الأمر، وهناك عائد مادي للفريقين طرفي المباراة، وعائد مادي آخر للأندية الـ16 الأخرى في الدوري".

وأضاف: "حصلنا على موافقة الأهلي والزمالك من حيث المبدأ لإقامة المباراتين في السعودية، والعروض مجزية للأهلي والزمالك وبأرقام مغرية، وبمئات الملايين والعائد يشمل كل الأندية وليس للقطبين فقط".

وتابع: "الرابطة منوط بها تسويق وإدارة الدوري والعائد كله سيعود للأندية، وإقامة مباريات من الدوري شأن داخلي والكاف ليس له حق الاعتراض، مباراتا القمة ستُلعب إحداهما في ملعب الأول بارك والثانية في ملعب الجوهرة المشعة، ونحن ملتزمون بالرعاة وفقا للفريق صاحب الأرض".

واستطرد: مباراتا القمة بين الأهلي والزمالك في السعودية سيديرهما حكام مصريون، وهناك تنسيق لحضور النقاد الرياضيين المباراة من السعودية، وهو حدث كبير، ونسعى فيه بأقصى جهد وندرسه جيدا من أجل خروجه بالشكل الذي يليق بالحدث، وأن يحقق كل طرف أقصى استفادة.

واختتم أحمد دياب تصريحاته قائلا: "كرة القدم أصبحت صناعة وعلينا استغلال المنتج بشكل جيد ومصر بلد كبيرة وكل المحافل التي نستضيفها تخرج بشكل مشرف، ونعمل على خطوط متوازية للنهوض بهذه الصناعة وزيادة مداخيل الأندية، ورابطة الأندية المنوط لها الموافقة على طلب إقامة مباراتين من الدوري المصري في السعودية، وخلال العام المقبل سيتم زيادة مداخيل الأندية عن السنوات الماضية وستكون بأرقام كبيرة".