شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يصحح الأخطاء الدفاعية فى مودرن فيوتشر قبل إياب الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق مودرن فيوتشر على مراجعة الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها لاعبو الفريق خلال مواجهة الزمالك فى ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي جمعت الفريقين مساء الأحد، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ويستهدف جهاز مودرن فيوتشر تصحيح أخطاء الفريق قبل لقاء العودة المرتقب بين الفريقين، وذلك للحفاظ على فرصة الفريق في التأهل إلى نصف النهائي.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة الزمالك في إياب ربع نهائي الكونفدرالية، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين في التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" قد قرر تعيين طاقم تحكيم جزائري بقيادة الحكم الدولي مصطفى غربال، لقيادة مباراة الزمالك وموردن فيوتشر في مباراة الإياب بربع نهائي الكونفدرالية.

وتأهل فريق مودرن فيوتشر إلى ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 11 نقطة، بعد الفوز فى ثلاث مباريات والتعادل فى مباراتين والخسارة فى لقاء.

بينما جاء تأهل الزمالك إلى ربع النهائي، بعدما تصدر الفريق الأبيض مجموعته برصيد 16 نقطة، حصدها أبناء ميت عقبة عقب الفوز في 5 مباريات والتعادل فى لقاء وحيد، ولم يتذوق الزمالك طعم الهزيمة خلال دور المجموعات.