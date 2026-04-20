المركز الإعلامي لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة في جدة يوفر بيئة عمل متكاملة للصحفيين والمصورين

ويحرص المركز الإعلامي، الذي جهزته اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 السعودية والاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، استعدادًا للإعلاميين الرياضيين من مختلف دول القارة، على توفير بيئة عمل متكاملة للصحفيين والمصورين وفرق البث؛ تسهيلًا لأداء مهامهم خلال تغطية الحدث القاري الذي تستضيفه مدينة جدة بمشاركة نخبة أندية آسيا.
ويقدّم المركز الإعلامي ضمن جهود الترحيب بالإعلاميين المشاركين، هدايا تذكارية تحمل هوية البطولة، في مبادرة تجسّد تقدير اللجنة المحلية المنظمة لدور الإعلام في نقل أجواء البطولة إلى الجماهير في مختلف أنحاء العالم.
وتشهد المراكز الإعلامية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة حضورًا لافتًا من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية الذين يتوافدون إلى مدينة جدة لتغطية منافسات البطولة والفعاليات المصاحبة لها، في ظل الاستعدادات التي تهدف إلى تقديم نسخة مميزة من البطولة القارية.
يُشار إلى أن اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 السعودية خصّصت مناطق ترفيهية تفاعلية للمشجعين في محيط الملعبين اللذين يحتضنان مباريات البطولة، وتضم عددًا من الفعاليات الترفيهية والألعاب التفاعلية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، إلى جانب مساحات للجلوس والاستراحة ومناطق للأنشطة الرياضية والترفيهية؛ لإثراء تجربة الجماهير خلال فترة تواجدهم لحضور البطولة حتى إقامة المباراة النهائية يوم السبت المقبل.
