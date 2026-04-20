مدير عام الألكسو يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي

واستعرض اللقاء مسيرةَ الألكسو ومهماتها المتعلقة بتطويرالتربية والثقافة والعلوم على المستويين الإقليمي والقومي، ودورها في تنمية اللغة العربية وصون الهوية الثقافية العربية الإسلامية، وتعزيز الحوار بينها وبين الثقافات الإنسانية الأخرى.
وتطرّق الدكتور ولد أعمر إلى جُملة من المبادرات التي تنفذها المنظمة في مجالات التعليم الرقمي والترجمة، ودعم البحث العلمي في الدول العربيةالأعضاء البالغ عددها 22 دولة.
وتفاعل الحضور مع مقترحات ولد أعمر ذات الصلة بمجالات التعاون الممكنة بين الألكسو ومراكز الفكر السعودية، ولا سيما في ظل ما تشهده المملكة من نهضة معرفية وبحثية في إطار رؤية 2030، وما يضطلع به مركز البحوث والتواصل المعرفي من دور محوري في تعزيز التواصل بين المؤسسات البحثية والثقافية على المستويين العربي والدولي، كما تطرّق إلى نماذج من التحديات التي تواجهها المنظمة ومساعيها في ظل الأحداث والتحولات الدولية والإقليمية.
