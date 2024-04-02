شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة سيتي كلوب يهنئ الرئيس السيسي بأداء اليمين لفترة رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مجلس إدارة مجموعة أندية سيتى كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة أداء سيادته لليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة رئاسية جديدة .

وأعرب مصطفي عزام عن ثقته الكبيرة بأن الفترة الرئاسية القادمة ستشهد تطورات وإنجازاتٍ قوية تعزِّز مكانةَ مصر على الساحتين الإقليمية والدولية، كما عهدنا خلال السنوات الماضية، متمنين لفخامة الرئيس دوام السداد والتوفيق في مهمته الكبيرة، وأن يوفقه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وللشعب المصري بالتقدم والازدهار.

وأكد عزام أن الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل طموحات كثيرة لمصر والمصريين، حيث أنها بمثابة سنوات لحصاد ما تم انجازه خلال العشر سنوات الماضية.