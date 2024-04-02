شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة استادات يهنئ الرئيس السيسي بأداء اليمين لفترة رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضى برئاسة المهندس سيف الوزيرى، بخالص التهانى الحارة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة تأدية اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية، مجددا العهد على الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية لمواجهة كافة التحديات.

وأعرب المهندس سيف الوزيرى عن خالص أمنياته وثقته الكبيرة بأن الولاية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي ستشهد مرحلة جديدة من العمل والبناء والنماء وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف ربوع الدولة المصرية.

وشدد الوزيري علي أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بثقة أبناء الشعب المصرى هو تتويج لجهد كبير علي مدار السنوات الماضية والتي شهدت إنجازات كبيرة في كل المجالات، كما يعكس إرادة الشعب المصري الأصيل في مواصلة مسيرة البناء والتنمية تحت قيادته الحكيمة واستكمال مسيرة العطاء الإنجازات.