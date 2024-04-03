"سيكون يوم صعبا".. نجم ليفربول يتحدث على رحيل كلوب عن الفريق بنهاية الموسم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على حزنه الشديد بسبب رحيل المدير الفني للفريق يورجن كلوب بنهاية الموسم الحالي، مشيراً إلى صعوبة هذا اليوم على جميع اللاعبين.

وقال فان دايك في تصريحات عبر قناة "ITV" البريطانية: "اليوم الأخير لكلوب داخل الفريق سيكون يوم صعبا للغاية، ولحظة رحيله ستكون من أصعب اللحظات علينا كلاعبين، ولكننا سنبذل كل جهدنا ونقاتل من أجله".

وأضاف: "رحيل كلوب بالنسبة لي سيكون أمراً صعباً، وأنا شخص عاطفي ولا يمكنني أن أقول له وداعاً، وسوف أشعر بالرهبة الشديد أثناء لحظة رحيله عن الفريق".

واختتم: "يجب أن نحقق الألقاب بنهاية هذا الموسم، حتى نتمكن من توديع المدرب بشكل أسهل".

وكان يورجن كلوب أعلن في يناير الماضي، رحيله عن القيادة الفنية لفريق ليفربول بنهاية الموسم الحالي.

ويذكر أن الريدز يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني فريق الأرسنال صاحب الـ 65 نقطة.