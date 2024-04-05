الامارات | تشاجر مع الحكم ومدرب مونتيري.. اتهام ميسي بإثارة الفوضى في "الكونكاكاف"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه قائد إنتر ميامي الأميركي ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، اتهاماً بإثارة الفوضى خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام مونتيري المكسيكي 1-2 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال الكونكاكاف.

رغم غيابه عن المباراة ومتابعتها فقط من المدرجات، أثار أفضل لاعب في العالم 8 مرات الجدل بسبب سلوكه اتجاه الحكم عقب نهاية المباراة.

وقالت إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية: "أثارت هزيمة إنتر ميامي أمام مونتيري حفيظة نجوم الدوري الأميركي. حيث طلب ليونيل ميسي ولويس سواريز من حكم المباراة توضيحات قبل الاشتباك مع الفريق المنافس".

وذكرت شبكة "فوكس سبورتس" الأميركية، أن ميسي وزملاءه ذهبوا بعد المباراة للاعتراض على قرارات الحكم وتشاجروا مع اللاعبين البدلاء بصفوف الفريق المكسيكي.

كما نقلت وسائل إعلام مكسيكية، أن ميسي تشاجر أيضاً مع مدرب فريق مونتيري، تانو أورتيز.

ومن جانبها، كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، عن وجود احتكاك ساخن بين لاعبي إنتر ميامي والحكام والجهاز الفني لمونتيري بعد صافرة النهاية.

وأوضحت أن ميسي ولويس سواريز وجوردي ألبا ومدرب إنتر ميامي، تاتا مارتينو، أطلقوا سلسلة من الشكاوى ضد الحكم، حيث بدأ كل شيء فور نزول ميسي من المدرجات وذهابه إلى غرفة تبديل الملابس.