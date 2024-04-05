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محمد صلاح يختار أفضل لاعب في التاريخ

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اختار النجم محمد صلاح، قائد منتخب مصر، ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم من وجهة نظره.

وقال صلاح خلال حديثه إلى قناة “ESPN”: “لاعبي الأرجنتيني المفضل بخلاف ماك أليستر؟ اسبق أن إلتقيت بجابرييل باتيستوتا في الأرجنتين، وحصلت على توقيعه، لكنني أحب ”.

وأضاف: “أنا أحب ميسي لأنه ميسي، باتيستوتا أيضًا لكني أحب ميسي، فهو أفضل لاعب في التاريخ”.

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وشارك محمد صلاح في فوز فريقه أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفاز الريدز على نظيره شيفيلد بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب “آنفيلد”، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024، برصيد 70 نقطة بفارق نقطتين عن آرسنال صاحب المركز الثاني.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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