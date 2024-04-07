"ليفربول ضد اليونايتد".. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأحد 7 أبريل 2024 عدد من المباريات المهمة، حيث يلاقي ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، بجانب مواجهات الدوري الإيطالي والكونفدرالية.

ويسعى ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد لاستعادة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يريد الزمالك استكمال تأهله إلى نصف نهائي الكونفدرالية بعد الفوز بمباراة الذهاب على فيوتشر.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد ليفربول - 4.30 مساء - beIN SPORTS 1

تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد - 6.30 مساء - beIN SPORTS 2

توتنهام ضد نوتنجهام فورست - 7 مساء - beIN SPORTS 1

كأس الكونفدرالية

ستاد مالي ضد دريمز - 6 مساء - beIN SPORTS 6

الزمالك ضد فيوتشر - 9 مساء - beIN SPORTS 6

أبوسليم ضد نهضة بركان - 11 ليلا - beIN SPORTS 4

اتحاد العاصمة ضد ريفرز 11 ليلا - beIN SPORTS 3

الدوري الإيطالي

نابولي ضد مونزا - 3 عصرا - ssc

أتالانتا ضد كالياري - 6 مساء - ssc

جنوى ضد هيلاس فيرونا - 6 مساء - ssc

يوفنتوس ضد فيورنتينا - 8.45 مساء - ssc

الدوري الألماني

هوفنهايم ضد أوجسبورج - 3.30 عصرا - beIN SPORTS 5

فولفسبورج ضد مونشنجلادباخ - 5.30 مساء - beIN SPORTS 3

الدوري الفرنسي

ستاد ريمس ضد نيس - 3 عصرا - beIN SPORTS XTRA 2

لوريان ضد مونبلييه - 3 عصرا - beIN SPORTS XTRA 1

موناكو ضد رين - 5.5 مساء - beIN SPORTS 4

نانت ضد ليون - 8.45 مساء - beIN SPORTS 4

الدوري السعودي

الفيحاء ضد الأخدود - 9 مساء - ssc

أبها ضد الفتح - 9 مساء - ssc

الرائد ضد الحزم - 9 مساء - ssc

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