عصام مرعي: كنت أتمنى الزمالك وفيوتشر في نهائي الكونفيدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عصام مرعي، نجم الزمالك السابق أنه كان يتمنى تواجد الزمالك وفيوتشر في نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال مرعي في تصريحات تليفزيونية : " فيوتشر ليس أمامه نتيجة غير الفوز على الزمالك، وكنت أتمنى تواجد الفريقين في نهائي البطولة ".

ويستضيف استاد القاهرة مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف مرعي: "مباراة فيوتشر في منتهى الصعوبة، والفريق تفوق على الزمالك في الشوط الأول، ولكن الأبيض عاد في الشوط الثاني وسجل وانتصر".

وتابع: "الزمالك قطع الشوط الأول بشكل جيد وحقق فوز مهم ولكنه غير مطمئن والمباراة في غاية الصعوبة".

وواصل: "إذا تمكن الزمالك من السيطرة على وسط الملعب سيتمكن من السيطرة على المباراة، ولابد أن يبدأ الزمالك بهجوم ضاغط في المباراة.