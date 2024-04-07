ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا تشيلسي بنظيره شيفلد يونايتد، مساء اليوم، فى المواجهة التى ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي

من المتوقع أن يدخل المدرب ماوريسيو بوتشيتينو المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى : دوردي بيتروفيتش

خط الدفاع : بن تشيلويل ، أكسيل ديساسي ، تياجو سيلفا ، مالو جوستو

خط الوسط ::مويسيس كايسيدو ، إنزو فيرنانديز ، كونور جالاجير

خط الهجوم : كول بالمر ، ميخايلو مودريك ، نيكولاس جاكسون

روميلو لوكاكو

ووافقت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي على انتقال النجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب الفريق إلى الدوري السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل ولكن بشرط.

وقال ساشا تافوليري الصحفي البلجيكي الموثوف أن نادي تشيلسي الإنجليزي يريد من السعودية مبلغ 60 مليون يورو من أجل بيع عقد لوكاكو، والموافقة على التخلي عن خدماته.



وذكرت المصادر أن النجم البلجيكي الدولي يحظى باهتمام أكثر من نادي سعودي خلال الفترة الأخيرة، إلا أن اللاعب رفض العروض التي قدمت له في الصيف الماضي لعدم اقتناعه بخوض التجربة هناك.



ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تطورات كبيرة في ملف انتقال لوكاكو إلى الدوري السعودي حيث ينتظر أن ترفع الأندية عروضها المادية للاعب لإقناعه بالفكرة وقبول التواجد في دوري روشن.

ويلعب لوكاكو حاليًا في صفوف نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة قادمًا من نادي تشيلسي حتى نهاية الموسم الكروي الجاري.