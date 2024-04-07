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بوكيتينو يعلن تشكيل تشيلسي الرسمي أمام شيفيلد يونايتد

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، تشكيل البلوز الرسمي لمواجهة شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.


ومن المقرر انطلاق مواجهة تشيلسي أمام شيفيلد يونايتد في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد.

تشكيل تشيلسي أمام شيفيلد يونايتد

حراسة المرمى: بيتروفيتش. 

الدفاع: شالوباه، ديساسي، تياجو سيلفا، كوكوريلا.

الوسط: إنزو فيرنانديز، كايسيدو، جالاجير.

الهجوم: مادويكي، بالمر، جاكسون.

الجدير بالذكر أن تشيلسي يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 43 نقطة، بينما يأتي شيفيلد يونايتد في المركز الأخير برصيد 15 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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