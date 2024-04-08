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الامارات | محمد صلاح يحطم 3 ارقام قياسية في أمسية تعادل ليفربول ومانشستر يونايتد

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جوني جبور – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول تعادلاً ثميناً أمام مستضيفه مانشستر يونايتد، بعدما تمكن "الفرعون" التسجيل من علامة الجزاء الهدف الثاني لفريقه، في المباراة التي انتهت بهدفين لمثله لحساب الجولة 32 من الممتاز، ووقفت شاهداً ‘لى مواصلة صلاح تحطيمه الأرقام القياسية في مسيرته، بتسجيله 3 أرقام جديدة ترتبط جميعها بإستاد مانشستر يونايتد ملعب "أولد ترافورد".

وأصبح صلاح أكثر لاعب يسجل في مرمى مانشستر يونايتد، بتاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدف، متفوقاً على آلان شيررر الذي يملك في رصيده 10 اهداف.

كما نجح صلاح في تسجيل هدفه السادس تاريخياً على استاد "أولد ترافورد" وهو أعلى رقم تهديفي للاعب زائر لملعب مانشستر يوناتيد، متفوقاً على أسطورة ليفربول ستيفن جيراد الذي سجل خمس أهداف في "أولد ترافورد".

وتابع صلاح تحطيمه الأرقام القياسية المميزة، بعد أن بات أول لاعب يسجل في 4 زيارات متتالية لملعب "أولد ترافورد" حيث لم يسبق أن سجل أي لاعب لأربع مرات متتالية في ملعب مانشستر يونايتد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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