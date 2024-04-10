شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد 8 لاعبين.. جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غداً الخميس باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر – سيد عبد الله "نيمار" - ناصر ماهر – عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

وتشهد القائمة استبعاد شيكابالا لاستمرار معاناته من أثار نزلة البرد، ومصطفى شلبي للتأهيل من إصابة كدمة الضلوع، ويوسف أوباما لخضوعه لجراحة فى الفك، وأشرف روقا لعدم الجاهزية، ومحمود علاء للإصابة فى أربطة الكاحل، ومحمد صبحى للإصابة بمزق فى العضلة الضامة، بالإضافة إلى محمود الونش ومحمد عبد الشافى للتأهيل من جراحة الرباط الصليبى.

ويملك الزمالك 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 11 لقاء حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدف.

في المقابل يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثانى في الوصافة برصيد 27 نقطة ، بعد أن خاض 15 مباراة حقق الفوز في 7 و تعادل فى 6 وخسر في واحدة، سجل لاعبوه 21 هدفا، وهزت مرماه 16 هدف