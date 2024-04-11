شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على الاتحاد السكندرى فى الشوط الأول بثنائية زيزو وناصر ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، بتقدم الفارس الأبيض بنتيجة 2 / 0.

مع بداية الشوط ضغط الزمالك وفى الدقيقة 13 نجح أحمد مصطفى زيزو فى تسجيل هدف التقدم للزمالك، وبعدها كاد الاتحاد تسجيل هدف التعادل فى رد سريع من زعيم الثغر إلا إن محمد عواد تصدى للكرة.

فى الدقيقة 25 سدد زيزو كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت فى القائم، وارتدت لسامسون الذى سددها بالرأس لكنها خارج المرمى.

وفى الدقيقة 33 سجل ناصر ماهر الهدف الثانى لفريقه فى شباك الاتحاد السكندرى، بعد تمريرة سحرية من أحمد فتوح، وفى الدقيقة 41 سجل سامسون أكينولا هدفًا بطريقة عالمية إلا إن تقنية الفار ألغت الهدف بداعى وقوع اللاعب فى مصيدة التسلل.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر، خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم: سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عمر عبد العزيز ومصطفى الزناري وياسر حمد وزياد كمال ومحمد شحاتة ومهاب ياسر وسيد عبد الله "نيمار" وسيف الجزيري وناصر منسي.

ويضم تشكيل الاتحاد السكندرى كلاً من.. حراسة المرمى: المهدي سليمان، خط الدفاع: إسلام أبو سليمة – سيف تقا – مصطفى إبراهيم - كريم الديب، خط الوسط: خالد الغندور – ساليفو مورو- شريف رضا، خط الهجوم: بواتينج – مابولولو – أحمد عادل ميسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عمر صلاح ومحمود شبانة وهشام صلاح وناصر ناصر وعمر الوحش وعبد الغني محمد وعمرو صالح وأحمد عيد وفان ديرك.

ويملك الزمالك 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 11 لقاء حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدف.

في المقابل يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثانى في الوصافة برصيد 27 نقطة ، بعد أن خاض 15 مباراة حقق الفوز في 7 و تعادل فى 6 وخسر في واحدة، سجل لاعبوه 21 هدفا، وهزت مرماه 16 هدف.



احتفال زيزو بالهدف



احتفال ناصر ماهر بالهدف



أحمد حمدى خلال لقاء الزمالك والاتحاد السكندرى



أحمد حمدى لاعب الزمالك خلال اللقاء



أحمد فتوح



المهدى سليمان



تصدى المهدى سليمان



جانب من المبارة



جانب من مبارة الزمالك والاتحاد



جوزيه جوميز



حام عبد المجيد وزيزو



زيزو والمهدى سليمان



سامسون خلال اللقاء



سامسون خلال مبارة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى



سامسون وتصدى المهدى سليمان



سامسون



عبد الله السعيد خلال المباراة



عبد الله السيعد وزيزو وسامسون



عمر جابر وعبد الله السعيد



فتوح خلال المباراة



فرحة جهاز الزمالك بهدف ناصر ماهر



فرحة ناصر ماهر



مبارة الاتحاد السكندرى والزمالك



مبارة الاتحاد والزمالك



ناصر ماهر وأحمد حمدى



ناصر ماهر وجانب من اللقاء



ناصر ماهر



هدف زيزو فى المهدى سليمان