سجل أبطال كأس السوبر السعودي بعد فوز الهلال على الاتحاد

نجح نادي الهلال في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي، على حساب نظيره الاتحاد، بعد الفوز عليه بنتيجة 4-1، مساء اليوم الخميس.

واحتضن استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة نهائي كأس السوبر السعودي 2024 بين الغريمين الاتحاد والهلال مساء اليوم الخميس.

سجل البرازيلي مالكوم، الهدف الأول لفريقه، قبل أن يعود نادي الاتحاد، بتسجيل المغربي عبد الرزاق حمد الله، هدف التعادل لـ “النمور”.

وتمكن سالم الدوسري، بتسجيل الهدف الثاني للهلال، وأضاف مالكوم الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه، واختتم البديل ناصر الدوسري مهرجان الأهداف بإحراز الهدف الرابع.

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سجل أبطال كأس السوبر السعودي

يعتبر الهلال هو أكثر الأندية التي توّجت بلقب كأس السوبر السعودي، برصيد أربعة ألقاب، منذ انطلاقه عام 1979، وكانت بنظام الذهاب والإياب، قبل أن يتم إدراجها ضمن البطولات الرسمية التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم موسم 2013.

1- الهلال: 4 بطولات مواسم 2015، 2018، 2021، 2024

2- النصر: بطولتان موسم 2019، 2020

3- الفتح: بطولة واحدة موسم 2013

4- الشباب: موسم 2014

5- الأهلي: موسم 2016

6- الاتحاد: موسم 2023