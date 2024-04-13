تشيلسي يعرض لوكاكو علي كبار الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يسعي مسؤولو نادي تشيلسي الإنجليزي، في التخلص من نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، مع الحصول على أكبر استفادة مالية ممكنة.

لوكاكو يلعب حاليا لصفوف روما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، يونيو المقبل.

ويقدم اللاعب البلجيكي مستوى مميز رفقة ذئاب العاصمة الإيطالية، ولكن يبدو أن مسيرته ستتوقف مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، في ظل صعوبة دفع قيمة ضمه نهائيا.

لوكاكو على رادار الدوري السعودي

ووفقا لما ذكره الصحفي رودي جاليتي، فأن تشيلسي يتفاوض على نقل لوكاكو إلى دوري روشن السعودي في الموسم المقبل.

وأوضح جاليتي الصحفي بشبكة سكاي إيطاليا، أن تشيلسي تحدث مع مسؤولين سعوديين لإيجاد حل للبيع المحتمل لـ لوكاكو.

ويعد النجم البلجيكي ضمن قائمة اللاعبين المطلوبين للانضمام إلى الدوري السعودي في الصيف المقبل.

وكان لوكاكو قريبا من الانتقال لدوري روشن في صيف 2023، ولكنه رفض وقرر الانتقال لصفوف روما الإيطالي على سبيل الإعارة.



وشارك النجم البلجيكي مع فريق روما في 40 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم الجاري، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 4 لزملائه.