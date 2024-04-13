كلوب يثير الجدل قبل ملاقاة أتلانتا الإيطالي بالدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - توعد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، نظيره أتالانتا في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، بعدما تعرض للهزيمة أمس.

وتعرض فريق ليفربول بقيادة بورجن كلوب، لهزيمة صادمة من نظيره أتالانتا الإيطالي في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، بثلاثة أهداف دون رد.

وقال كلوب في تصريحات للمؤتمر الصحفي: “علينا أن نظهر رد فعل بالتأكيد، والشيء الجيد في الأداء السيء هو أنه يمكنك اللعب بشكل أفضل، لذا سنبدأ من مباراة كريستال بالاس، أولاً”.



وتابع مدرب ليفربول: “يجب أن نشعر أن هذا أمر سيء، وهذا ما نشعر به بالفعل، وهذا واضح بنسبة 100٪”.

وأكمل كلوب: “ليست المرة الأولى في حياتي التي أخسر فيها مباراة كرة قدم لسوء الحظ، وأعد بأننا سنظهر رد فعل في مباراة العودة، يجب أن أفعل كل ما في وسعي”.

وسيلاقي فريق ليفربول نظيره كريستال بالاس يوم الأحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد الهزيمة أمام أتالانتا الإيطالي بثلاثية نظيفة ليلة الخميس.