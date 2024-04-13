شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. إبراهيم نور الدين حكماً لمباراة القمة ومحمد عادل على تقنية الفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة أن إبراهيم نور الدين سيدير مباراة القمة بين الزمالك والأهلى المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدورى، والتي تقام باستاد القاهرة الدولى.

ويعاون إبراهيم نور الدين في إدارة مباراة القمة كل من سامى هلهل وهانى عبد الفتاح، وأحمد الغندور حكما رابعا، محمد عادل حكما لتقنية الفيديو ومحمود أبو الرجال مساعد أول للتقنية الفيديو وعاطف حسين مساعد ثان.

موعد مباراة الاهلى أمام الزمالك بالدوري



يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل بإستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري.





القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.