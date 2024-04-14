شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض التعهّد بمكافآت خاصة للاعبيه قبل مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو النادي الأهلي التعهّد بصرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق من أجل تحفيزهم للفوز على الزمالك غداً فى بطولة الدوري، فى المباراة المقرر لها السابعة مساءً باستاد القاهرة الدولي.

وقال مصدر في الأهلي، إن مواجهة الغد عادية كونها مباراة فى بطولة الدوري، موضحاً أن مسئولى النادي رفضوا فكرة التعهّد بصرف مكافآت خاصة للاعبين من أجل الشد من أزرهم وتحفيزهم للفوز بنقاط المباراة.

وأضاف المصدر، نعلم أهمية مواجهات القمة كونها تمثل بطولة خاصة للفريقين، لكن لاعبي الأهلي يدخلون أى مباراة بدافع الفوز دون انتظار حافز مادي من أجل الفوز، موضحاً أن هناك مكافآت إجادة تُصرف للاعبين حال تألقهم فى المباريات المهمة.

ويختتم الأهلي مساء اليوم، الأحد، استعداداته لمباراة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غد باستاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.