آرسنال وليفربول يسقطان بأرضهما ويمنحان مانشستر سيتي الصدارة

المنامة - ياسر ابراهيم - هزم كل من آرسنال وليفربول اليوم الأحد، ومنحا مانشستر سيتي الصدارة، في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتلقى آرسنال هزيمة قاسية عرقلت مساعيه للعودة للصادرة واستمرار منافسته على اللقب، بسقوطه على أرضه ووسط جماهيره أمام أستون فيلا بهدفين دون رد.



وحاول آرسنال تسجيل هدف السبق في الشوط الأول الذي سيطر عليه إلا أن مساعيه فشلت ليفقد السيطرة تماماً على الكرة في الشوط الثاني الذي تفوق فيه أستون فيلا في كل شيء وأحرز هدفين في نهايته عن طريق ليون بايلي في الدقيقة 84 وأولي واتكينز في الدقيقة 87.



وتراجع آرسنال إلى المركز الثاني بعد أن تجمد رصيده عند 71 نقطة بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي الذي انفرد بالصدارة مع نهاية المرحلة 33.



من جانبه عزز أستون فيلا موقعه في المركز الرابع برصيد 63 نقطة.



كريستال بالاس يفاجئ ليفربول

فاجأ كريستال بالاس ليفربول على ملعبه أنفيلد وتغلّب عليه بهدف دون مقابل.



وسجّل إيبيريشي إيز الهدف الوحيد في الدقيقة 14 من عمر المباراة ليتجمّد رصيد ليفربول عند 71 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف آرسنال الذي يلعب في وقت لاحق أمام أستون فيلا، وفي حال فوز الـ"غانرز" سينتزعون المركز الأول من مانشستر سيتي المتصدر في الوقت الحالي.



وتأتي هذه الخسارة بعد السقوط المدوي أمام أتالانتا بثلاثية نظيفة على أنفيلد أيضاً في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.



وفي مباراة ثانية، تغلّب فولهام خارج ملعبه على وست هام بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي أندرياس بيريرا في الدقيقتين 9 و72 على التوالي.



ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر محققاً فوزه الثامن فقط منذ بداية الموسم.



المصدر: يمن شباب نت + بي إن سبورت