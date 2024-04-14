غياب شيكابالا.. قائمة الزمالك لمواجهة الاهلي في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، عن القائمة التي ستخوض مباراة الاهلي في الدوري.

ويلتقي نادي الزمالك، بنظيره الاهلي، غدًا الاثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الزمالك غياب النجم محمود عبد الرازق “شيكابالا”، عن مواجهة القمة بسبب عدم جاهزيته.

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وجاءت قائمة الفارس الأبيض على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – معاذ علاء الدين – محمود أشرف..

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – سيف فاروق جعفر – سيد عبد الله “نيمار” – ترافيس موتيابا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد – أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.

ويسعى جوميز للفوز في مباراة القمة غدًا لتصحيح وضع الفريق بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خاصة وأن الفريق الأبيض يحتل المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يحتل المارد الأحمر المركز التاسع برصيد 21 نقطة.