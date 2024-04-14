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قائمة الزمالك لمواجهة الأهلى فى الدورى.. غياب روقا وأوباما وشيكابالا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن القائمة التي ستخوض مباراة الأهلي المقرر لها في السابعة مساء غد الإثنين على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – محمود أشرف.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي – سيف فاروق جعفر - سيد عبد الله "" – ترافيس موتيابا - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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