جوميز يعلن قائمة الزمالك استعدادا لقمة الأهلي.. تعرف على موقف شيكابالا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الأهلي، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق الأبيض للقاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – محمود أشرف.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي – سيف فاروق جعفر - سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا - ناصر ماهر – عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

وتشهد قائمة الزمالك غياب الرباعي، محمود عبد الرازق "سيكابالا"، مصطفى شلبي، محمد أشرف "روقا"، إبراهيما نداي، لعدم الجاهزية الفنية، فيما تم استبعاد الثنائي مهاب ياسر وزياد كمال لأسباب فنية.