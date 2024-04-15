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شيكابالا يتصدر قائمة 12 لاعب يغيبون عن الزمالك فى قمة الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - تضرب الغيابات صفوف فريق الزمالك قبل مباراة القمة، والمقرر إقامتها فى السابعة مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من مسابقة .

ويغيب عن الزمالك فى مباراة الأهلى  كل من : "شيكابالا - مصطفى شلبي - محمد صبحي - محمود علاء - أوباما - نداي - محمد عاطف - مهاب ياسر - روقا - زياد كمال - عبد الشافي – الونش".

وتضم قائمة الزمالك:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – محمود أشرف.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي – سيف فاروق جعفر - سيد عبد الله "" – ترافيس موتيابا - ناصر ماهر – عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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