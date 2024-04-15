شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يتصدر قائمة 12 لاعب يغيبون عن الزمالك فى قمة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضرب الغيابات صفوف فريق الزمالك قبل مباراة القمة، والمقرر إقامتها فى السابعة مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من مسابقة الدوري المصري.

ويغيب عن الزمالك فى مباراة الأهلى كل من : "شيكابالا - مصطفى شلبي - محمد صبحي - محمود علاء - أوباما - نداي - محمد عاطف - مهاب ياسر - روقا - زياد كمال - عبد الشافي – الونش".

وتضم قائمة الزمالك:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – محمود أشرف.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي – سيف فاروق جعفر - سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا - ناصر ماهر – عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.