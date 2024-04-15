شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم سامسون لقيادة هجوم الزمالك أمام الأهلى فى قمة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسهم البنينى سامسون أكينولا، لاعب الزمالك، لقيادة هجوم فريقه فى مباراة القمة، اليوم، الإثنين، بفضل المستوى الطيب الذى ظهر عليه في مباراة الاتحاد السكندرى الأخيرة.

ونجح سامسون فى تسجيل هدف مميز لكن تقنية الفيديو قامت بإلغائه، فى اللقاء الذى انتهى بفوز الأبيض على زعيم الثغر والوصول إلى النقطة 18 فى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري المصري.

وطلب جوميز من سامسون الاستمرار على المستوى الذى ظهر به أمام الاتحاد، والإيجابية أكثر على المرمي، مشددا على ضرورة بذل جهد مضاعف.

وأعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، القائمة التي ستخوض مباراة الأهلي المقرر لها السابعة مساء اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:



حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين - محمود أشرف.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي – سيف فاروق جعفر - سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

