تشافي يتحدث عن إصابات برشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث تشافي المدير الفني لفريق برشلونة، عن غيابات الفريق الكتالوني أمام باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد برشلونة لاستضافة باريس سان جيرمان مساء غدا الثلاثاء في التاسعة بتوقيت القاهرة ضمن اياب نصف دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد وضع قدما في نصف النهائي بعدما عاد من العاصمة الفرنسية بفوز ثمين على حساب باريس سان جيرمان بثلاثية مقابل هدفين.

وعلق على غياب كريستنسن وسيرجي روبيرتو: "سنكون في موقف صعب بدون سيرجي وكريس، مفتاح الغد هو أن نكون فريقًا جماعيًا، ونبذل كل ما لدينا ونترك أرواحنا للوصول إلى نصف النهائي. إذا فعلنا ذلك، سنحقق الهدف.

وعن حالة بيدري: "كل من سيشارك غدًا يمكنه اللعب لمدة 90 دقيقة، مع بيدري سنتحدث عن الإرهاق وكيف سيكون دوره، لكنه مهم جدًا لنا في مواجهة باريس سان جيرمان".

وتطرق في حديثه عن تطور رافينها،: "الجميع يفكر في الفريق وهو منهم، هذا ما يجعله يتحسن، لديه الكثير من الموهبة ويمكنه أن يكون مختلفًا واستثنائيًا مثلما كان في مباراة الذهاب