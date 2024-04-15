مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في قمة الدوري



محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه الرسمي لملاقاة نظيره الأهلي، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وياسر حمد ومحمد شحاتة وسيف جعفر وسيد عبدالله "نيمار" وترافيس موتيابا وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، فيما يأتي النادي الأهلي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.