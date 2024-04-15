قناة الزمالك تنتقد تغييرات جوميز في القمة أمام الاهلي

انتقد عبد الحليم علي محلل قناة الزمالك، تغييرات المدير الفني للقلعة البيضاء جوزيه جوميز، بعد الفوز أمام الاهلي، اليوم الإثنين، في الدوري الممتاز.

وتمكن الزمالك من الفوز على الاهلي بنتيجة 2-1، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز على ملعب استاد القاهرة.

وقال عبدالحليم علي عقب اللقاء على قناة “الزمالك”:” التغييرات التي قام بها جوميز اليوم أحدثت فجوة في توازن الفريق، بعد خروج محمد حمدي والسعيد”.

وتابع:” بينما في الاهلي قام كولر بعدة تغييرات قوية أحدثت الفارق لفريقه”.

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وواصل:” جوميز استعد للقمة بشكل جيد جدًا، ووظف بعض اللاعبين بطريقة جيدة، وكنت أخاف من بدأ بعض اللاعبين، ولكن هو مستواه يزيد في إدارة المباراة تلو الآخرى”.