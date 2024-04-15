رئيس الاوليمبى : لدينا تحديات مادية كبيرة وشباب اليد يقترب من الكأس

ياسر رشاد - القاهرة - فاجأ شباب فريق النادى الاوليمبى ٢٠٠٨ بالتأهل لنهائي كأس مصر بالفوز على نظيره فريق بورسعيد بنتيجة ٣١-٣٠ فى مباراة حماسية

ومن جانبه قال الكابتن ناصر الشاذلى رئيس النادى الاوليمبى للوفد " شباب يد الاوليمبى لعام ٢٠٠٨ لديهم فرصة ذهبية بالفوز بكأس مصر بوصوله للنهائي وتحقيق حلم البطولة خاصة وان الشباب هم المستقبل "

وتابع بأن الرياضة مكسب وخسارة وعشاق الاوليمبى بالطبع لديهم حق فى حلم الصعود والمنافسة بدورى الاضواء ولكن وضع النادى الاوليمبى كغيره من الاندية التى تعانى من قلة الموارد خاصة فى ظل ارتفاع اسعار بورصة اللاعبين

واختتم الشاذلى حديثه مطالبا بتضافر كل الجهود من أجل تحقيق النجاح المرجو لمحبى الاوليمبى لافتا الى أن التحديات كبيرة على مختلف المستويات