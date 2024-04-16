عبدالله السعيد: مباراة الأهلي كانت صعبة.. ونسعى دائما لحصد البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

أبدى صانع ألعاب الزمالك، عبدالله السعيد، سعادته بالفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال السعيد في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "المباراة كانت صعبة، والجميع كان في حالة تركيز شديد قبل اللقاء من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف اللاعب :"نمتلك جميع الدوافع للعودة للمنافسة على الدوري بقوة، ونسعى دائما لحصد البطولات".

وأتم صانع الألعاب: "نهدي هذا الفوز لجماهير الزمالك العظيمة التي تدعمنا دائما".

وحقق الزمالك الفوز على الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري الممتاز.

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